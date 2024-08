Lula critica Bolsonaro durante inauguração de obra em Santa Catarina e questiona ausência do governador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a inauguração de um contorno viário em Florianópolis (SC) nesta sexta-feira (9) para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e questionar a ausência do governador catarinense, Jorginho Mello (PL). No evento, realizado em um reduto eleitoral bolsonarista, Lula destacou a falta de entregas de obras e projetos por parte de Bolsonaro em Santa Catarina e outros estados durante seu mandato, entre 2019 e 2022.

Lula criticou as motociatas organizadas por Bolsonaro durante sua presidência, afirmando que, ao contrário de seu antecessor, ele prefere trabalhar a participar de eventos como esses. “Nós temos que dizer que em apenas 18 meses a gente fez quase que metade dessa obra, numa demonstração de que eu gosto de trabalhar e não gosto de jet-ski. Eu gosto de trabalhar e não gosto de motociata”, afirmou o presidente.

A ausência de Jorginho Mello no evento também foi alvo de críticas de Lula, que lamentou que o governador não tenha comparecido à inauguração da obra, considerada por ele a mais importante do estado. “Esse governador, que não conheço, portanto não posso falar mal dele, mas ele perde a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do estado de Santa Catarina […]. Lamentavelmente, muitas pessoas pensam pequeno e não pensam nas necessidades do povo brasileiro”, disse Lula.

Apesar das críticas, o presidente agradeceu a presença da vice-governadora, Marilisa Boehm (PL), que representou o governador no evento. Lula ressaltou que ninguém trataria Jorginho Mello mal caso ele tivesse comparecido e que ele teria a liberdade de fazer o discurso que quisesse.

O presidente também mencionou que Santa Catarina poderia ter “crescido muito mais” se o governo federal tivesse cumprido seu papel de governar em vez de “fazer fake news e falar bobagem”. Segundo Lula, a obra rodoviária inaugurada foi iniciada em seu segundo governo, em 2008, mas foi interrompida após sua saída do poder. Ele destacou que 40% do contorno viário foi concluído ao longo dos 18 meses de seu atual governo.

