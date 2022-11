Bolsonaristas passam o feriado fazendo manifestações

Com diversas carreatas ao longo do dia em que se comemora a Proclamação da República, manifestantes insatisfeitos com o resultado da eleição presidencial percorreram a Avenida Afonso Pena e Avenida Duque de Caxias. Depois, se concentrou novamente em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste), em evento que ainda prevê marcha no período da tarde.

Nas primeiras horas da manhã, dois grupos percorreram as ruas de Campo Grande. Um dos grupos se deslocou partindo da Base Aérea de Campo Grande para o CMO e, outro, da Praça do Rádio Clube até o mesmo local. Caminhões, caminhonetes e carros com bandeiras do Brasil, atrás de um trator. Manifestantes vestidos com camisetas da seleção brasileira

A carreata movimentou o centro da cidade. A programação estabeleceu ainda a Marcha das Mulheres, que sai da Paróquia Perpétuo Socorro para o CMO; às 18h, reservistas se deslocam da Praça Duque de Caxias, também para a frente do comando; e as 19h concentração geral em frente ao Comando Militar.

As manifestações dos campo-grandenses insatisfeitos com os resultados das eleições presidenciais chegaram no 16º dia nesta terça-feira. O protesto segue concentrado na Avenida Duque de Caxias, em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste).