Plantio da safra verão 2022/23 de milho atinge 92,5% no MS

A semeadura de milho relativos a safra verão 2022/23 ocupa até agora 92,5% da área de 31 mil hectares em Mato Grosso do Sul segundo levantamento de SAFRAS & Mercado. O plantio de milho da safra verão 2022/23 nas demais regiões brasileiras atingia 85,9% da área estimada de 4,196 milhões de hectares até sexta-feira (4).

No mesmo período do ano passado o plantio estava concluído em 86,2% da área estimada de 4,385 milhões de hectares. Já a média de plantio dos últimos cinco anos atingia 80,8% no período.

O cultivo de milho chegou a 100% da área prevista de 1,204 milhão de hectares no Rio Grande do Sul, 99,1% da área estimada de 719 mil hectares em Santa Catarina, 98,5% da área prevista de 591 mil hectares no Paraná e 90,4% da área de 322 mil hectares em São Paulo.

Em Goiás/Distrito Federal 59,3% da área de 319 mil hectares, 60,3% da área de 946 mil hectares em Minas Gerais e 72,4% da área de 33 mil hectares em Mato Grosso.