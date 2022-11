Executado em ilha de Batayporã era do Paraná e foi atingido por 8 tiros

O jovem de 18 anos Lucas Gabriel de Lima Cordeiro, executado durante a tarde desta segunda-feira, dia 14 de novembro, enquanto passeava em uma ‘prainha’ da Ilha Catarina, em Batayporã, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema, era natural de Loanda, no Paraná. Ele foi atingido por oito tiros e morreu na hora.

Conforme o informações do site Jornal da Nova, os tiros atingiram pernas, braço e tórax, além da cabeça. Esse último chegou a transfixar e acertar um dos olhos. Lucas estava com a mãe, de 44 anos, e o namorado dela, de 20, que conseguiram se salvar correndo para uma mata.

A mãe informou à Polícia Civil que estava na casa com o filho, quando dois homens chegaram ao local, por volta das 20 horas e fingiram precisar de um alicate emprestado para consertar um barco. Um desses homens teria sacado a arma de fogo e atirado seis vezes, três contra Lucas e outros três disparos para o alto.

O corpo de Lucas passa por perícia no IML (Instituto Médico Legal) de Nova Andradina, e nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento. O SIG (Setor de Investigações Gerais) de Batayporã investiga o caso.

Ainda conforme o site local, o alvo dos atiradores seria outro rapaz, e não Lucas. A dupla de atiradores vestia blusa preta e calça jeans.