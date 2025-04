Boletim médico atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro, que segue estável após cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado desde o último dia 13 no Hospital DF Star, em Brasília, apresenta quadro clínico estável, de acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira (25). A equipe médica descartou complicações pós-operatórias ou a necessidade de novos procedimentos, apesar de um episódio de piora clínica relatado no boletim de ontem, que indicava elevação da pressão arterial e alterações nos exames laboratoriais hepáticos.

O boletim de hoje informou que Bolsonaro não apresentou novos picos de pressão arterial e continua estável. “Apresenta-se estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial”, afirmaram os médicos responsáveis pelo acompanhamento. O ex-presidente segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI), sem previsão de alta, em jejum oral e com pausa temporária na nutrição parenteral.

A equipe médica também relatou que, ontem, o ex-presidente foi submetido a tomografias de tórax e abdômen, cujos resultados foram compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório. A cirurgia realizada em Bolsonaro foi uma extensa lise de aderências e reconstrução da parede abdominal, com duração de 12 horas. O procedimento teve êxito, sem intercorrências ou necessidade de transfusão de sangue, e corrigiu uma obstrução intestinal causada por uma dobra do intestino delgado.

Após a cirurgia, o ex-presidente segue realizando fisioterapia motora e tomando medidas preventivas contra trombose venosa. A recomendação de não receber visitas continua em vigor.

O ex-presidente, que já passou por diversos procedimentos médicos desde o atentado sofrido em 2018, quando foi esfaqueado durante a campanha presidencial, continua sob rigoroso acompanhamento da equipe médica liderada pelo chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini, e pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado, entre outros profissionais da instituição.

A evolução do quadro clínico de Bolsonaro será monitorada, e o boletim médico será atualizado conforme necessário.

