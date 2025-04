Policial Penal é preso em MS acusado de estupro durante corrida por aplicativo, em Goiás

Um homem, que se identificou como policial penal de Mato Grosso do Sul, foi preso em flagrante na quarta-feira (23) na BR-060, em Paraíso das Águas, acusado de estuprar uma mulher durante uma corrida por aplicativo no interior de Goiás. A prisão foi realizada com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com informações da PRF, os policiais estavam realizando fiscalização na rodovia quando receberam a denúncia de que um suspeito de estupro estava circulando pela BR-060. A denúncia indicava que o homem teria cometido o crime contra uma passageira durante a viagem.

O policial penal foi abordado próximo a Paraíso das Águas, transportando um passageiro. Durante a entrevista, ele afirmou estar viajando de Brasília para Campo Grande e que, no momento da abordagem, levava o passageiro de Chapadão do Céu (GO) até a capital sul-mato-grossense. Ao ser questionado sobre uma viagem anterior, ele contou que havia transportado uma mulher de Anápolis a Rio Verde e que, durante esse trajeto, teria ido até um hotel com ela, onde manteve relações sexuais.

Em contato com a Polícia Militar de Goiás, os policiais descobriram que havia um boletim de ocorrência registrado contra o homem, no qual uma mulher alegava ter sido ameaçada e estuprada durante a viagem.

Na abordagem, a PRF também encontrou uma arma de choque e três facas pequenas no veículo. O policial penal foi detido em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas, onde segue à disposição da Justiça.