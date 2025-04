Banda Filhos do Leão inicia nova fase com música autoral e nova formação

Grupo cristão retoma ensaios e prepara lançamento inédito para os próximos dias

A banda Filhos do Leão está vivendo um novo tempo! Com uma formação renovada e muita expectativa, o grupo cristão retomou seus ensaios neste mês e já prepara o lançamento de sua primeira música autoral.

A nova canção — que ainda está sendo mantida em sigilo — promete transmitir uma mensagem forte, nascida em momentos de oração e entrega. Para os integrantes, esse lançamento marca o início de uma fase ainda mais madura e inspirada no propósito de alcançar vidas por meio da música.

“Estamos com o coração cheio de gratidão por tudo o que Deus tem feito. Essa nova fase é um recomeço com mais identidade, mais profundidade e uma missão ainda mais clara”, afirmou um dos membros da banda.

Misturando elementos contemporâneos com letras de fé e esperança, a Filhos do Leão busca tocar corações e conectar novas gerações à mensagem do Evangelho.

Para acompanhar os bastidores, novidades e o processo de lançamento da música autoral, siga o Instagram oficial da banda: @bandafilhosdoleao.

Fique ligado — algo novo e poderoso está por vir!

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram