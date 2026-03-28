Beto Pereira troca PSDB pelo Republicanos e reforça aliança com Riedel

Filiação foi anunciada em vídeo ao lado do governador e de lideranças partidárias

O deputado federal Beto Pereira oficializou a saída do PSDB e anunciou filiação ao Republicanos, reforçando a aliança com o governador Eduardo Riedel (PP).

O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais. Na legenda, o parlamentar escreveu: “Hoje oficializo minha filiação aos Republicanos. Uma decisão guiada por valores em que acredito”.

Na gravação, o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, afirmou que a filiação consolida a aliança no Estado para o projeto de reeleição de Riedel e para a pré-candidatura ao Senado de Reinaldo Azambuja, atual presidente regional do PL.

Beto Pereira também destacou o fortalecimento do partido no Estado. “Pode ter certeza que nós estaremos fazendo o Republicanos cada vez mais forte no Mato Grosso do Sul”, afirmou. Ele acrescentou que a legenda vai disputar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, além de integrar “o projeto da reeleição do Governador Eduardo Riedel”.

A mudança partidária ocorre após Beto ter disputado a Prefeitura de Campo Grande em 2024 pelo PSDB. Com a filiação, ele passa a integrar formalmente o grupo político aliado ao governador no Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram