Motociclista morre após batida com carro paraguaio na fronteira em Ponta Porã

Acidente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira e vítima não resistiu aos ferimentos no hospital

Um acidente registrado no fim da tarde de sexta-feira (27) terminou com a morte do motociclista Fernando André Recalde, de 35 anos, em Ponta Porã. A colisão aconteceu na Avenida Internacional, na região da linha que separa Brasil e Paraguai, nas proximidades da Receita Federal. As informações são do site Ponta Porã News.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h13. No local, os policiais apuraram que um Subaru com placas do Paraguai seguia no sentido sul/norte quando atingiu a motocicleta conduzida por Fernando.

Conforme o registro policial, a moto teria saído da área de calçada que divide os dois países e acessado a pista no momento em que ocorreu a colisão. O impacto causou danos aos veículos e deixou o motociclista em estado gravíssimo, com forte hemorragia na cabeça.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional. Fernando foi atendido na ala vermelha da unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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