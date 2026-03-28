Homem é morto a facadas após discussão com vizinho em Anastácio

Suspeito foi identificado, mas não havia sido localizado até a última atualização do caso

Um homem identificado como David Vareiro Machado foi morto a golpes de faca na noite de sexta-feira, por volta das 21h30, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O caso foi divulgado pelo site Aquidauana News.

De acordo com informações repassadas pela Força Tática, a equipe foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de lesão corporal por arma branca. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, já sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e confirmou o óbito no local.

Segundo relatos de testemunhas, o autor do crime é vizinho da vítima. Os dois teriam discutido por causa de um desentendimento envolvendo o pagamento por um serviço prestado.

Durante a briga, o suspeito teria se armado com uma faca e perseguido David, desferindo vários golpes. Após o ataque, ele fugiu em uma caminhonete e tomou rumo ignorado.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que conduz as investigações. Apesar de já estar identificado, o suspeito não havia sido localizado até o momento da publicação.

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