Beto Pereira pode decidir filiação ao Republicanos ainda nesta semana

O presidente estadual do Republicanos, Antônio Vaz, afirmou que Beto Pereira, deputado federal pelo PSDB esteve em Brasília nessa terça-feira (24), para discutir com a presidência nacional republicana e deve decidir ainda nesta semana se vai assinar a filiação.

Beto deve mudar caso veja que a nova sigla apresente uma boa chapa e que apoie a reeleição do atual governador Eduardo Riedel (PP). Nomes como o do secretário Jaime Verruck e o deputado federal Luiz Ovando haviam sido cotados para entrar no Republicanos, mas desistiram. Um dos que estão ‘com o pé’ no Republicanos é o deutado estadual Pedrossian Neto (PSD).

Segundo a assessoria do Beto Pereira, ele retorna de Brasília nesta quarta-feira (24) e cumpre agenda na Assembleia Legislativa durante a tarde, onde participará de uma audiência pública. Afirma que quinta-feira e sexta-feira ainda não há agenda confirmada.

Perguntado sobre as eleições deste ano, Vaz conta que acredita que esse ano seja melhor. “Na passada, eu não era presidente e estava numa chapa em que estava disputando com o Herculano, que tinha mais votos que eu e só fez eu, ele ficou de fora. Nesta, a nossa chapa está mais estruturada, já tem uns 25 pré-candidatos, vai ser completa”.

Vaz relembra que na última corrida em 2022, além dele, apenas outros três candidatos passaram dos mil votos, dos 18 que participaram, o que considera como uma “chapa perigosa”. Revela que os candidatos deste ano, todos apresentam mais de mil votos nas últimas eleições.

Caso o deputado federal vá ao Republicanos, Vaz comenta que ainda não conversou com Beto para definir a próxima presidência do diretório estadual. O PSDBista é presidente estadual do partido, o que poderia fazer ele almejar o mesmo cargo, caso se filie. Vaz não demostra preocupações, comentando que “a prerrogativa é dele, ter um cargo maior e sem problema nisso, eu sou bem partidário”.

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