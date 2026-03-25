Confusão por aluguel de casa termina com tiroteio no São Conrado

Um homem, de 45 anos, atirou contra três pessoas após uma briga por aluguel. O caso ocorreu no início da tarde dessa terça-feira (24), em uma casa na Rua Praia Grande, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ele acusou as vítimas de furto, voltou ao local duas vezes e fez vários disparos, deixando dois feridos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito alugou um imóvel para duas mulheres, que pagaram R$ 1 mil via Pix e aguardavam o fim de uma reforma. Diante da demora, elas levaram os pertences até o local no fim de semana, o que gerou discussão e cancelamento do acordo.

As duas mulheres deixaram a casa e contrataram um ajudante de pedreiro para limpar o quintal. No início da tarde, o autor chegou armado, acusou o grupo de furtar um carrinho de mão e abriu fogo.

O trabalhador foi encurralado nos fundos do imóvel e sofreu três tiros, um de raspão na cabeça, um no tórax e outro na perna. Ele pulou o muro e conseguiu fugir. Uma das mulheres também foi atingida na perna.

Após o primeiro ataque, o suspeito fugiu em um carro vermelho. Pouco depois, ele voltou em uma caminhonete branca, desceu armado, ameaçou as vítimas e deu uma coronhada na cabeça da jovem atingida. Em seguida, fez novos disparos e voltou a fugir.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram os feridos e os levaram para a Santa Casa. A terceira vítima não foi atingida.

A Polícia Militar localizou os veículos usados no crime na casa do suspeito, na Vila Flório. Imagens de câmera de uma escola em frente ao imóvel mostram o momento em que ele chega e guarda os carros com ajuda da esposa.

No local, a mulher se recusou a abrir o portão e tentou impedir a entrada dos policiais. Ela também confrontou a equipe e disse que prejudicaria a carreira dos agentes. Diante da situação, os policiais entraram no imóvel.

A esposa foi presa por desobediência e desacato. Com ela, os policiais encontraram R$ 9,3 mil em dinheiro, que ela afirmou ser de trabalho como diarista.

O suspeito não foi localizado até o registro da ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.