Dourados: Governo de MS disponibiliza 15 leitos exclusivos para atender pacientes com Chikungunya

Medida é temporária e visa reforçar a assistência diante do aumento de casos da doença na região

O Governo de Mato Grosso do Sul disponibiliza, por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), 15 leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com Chikungunya no HRD (Hospital Regional de Dourados). Do total, 10 leitos são adultos e 5 pediátricos, disponibilizados desde terça-feira (24).

A medida tem caráter transitório e permanecerá vigente enquanto perdurar a necessidade assistencial e busca fortalecer a capacidade de resposta do hospital diante do aumento da demanda por atendimentos relacionados à doença.

Atualmente, o HRD conta com 100 leitos, sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que os leitos exclusivos para Chikungunya estão inseridos dentro dessa estrutura.

De acordo com a diretora-geral do hospital, Andréia Alcântara, a organização da assistência é fundamental neste momento. “Estamos atuando de forma estratégica para garantir o atendimento adequado à população, organizando nossos fluxos internos e destinando leitos específicos para os casos de Chikungunya. Essa é uma medida importante para assegurar qualidade e segurança no cuidado aos pacientes”, destaca.

Prevenção e cuidados

Além da ampliação da assistência, a SES reforça a importância da prevenção como principal forma de enfrentamento da Chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e do Zika vírus.

A infectologista do HRD, Renata Praça, alerta que a eliminação de criadouros do mosquito é fundamental para conter a disseminação da doença. “A principal forma de prevenção é evitar água parada em recipientes como garrafas, pneus, vasos de plantas e caixas d’água destampadas. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença na redução dos casos”, explica.

A especialista também orienta que, ao apresentar sintomas como febre alta, dores intensas nas articulações, dor de cabeça e manchas na pele, a população deve procurar atendimento de saúde e evitar a automedicação.