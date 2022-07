Betinho confirma pré-candidatura a deputado estadual e aguarda convenção

Evento será realizado na sede da Colônia Paraguaia, em Campo Grande no dia 04

O recesso parlamentar termina na próxima terça-feira (2), e vereadores já sinalizam a intenção de participar do próximo pleito. Um deles que já se manifestou é o republicano Betinho.

O vereador Betinho anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Republicanos nas Eleições de 2022. A decisão, consenso do diretório regional do partido, foi motivada pelo sonho de Betinho em expandir para todo o estado as conquistas que obteve como parlamentar em Campo Grande.

A candidatura será confirmada na convenção do Republicanos que ocorre no próximo dia 4 de agosto. O evento tem início às 19 horas, na sede da Colônia Paraguaia, localizada na região da Vila Pioneira, na Capital.

“Sou movido pelo desejo de servir à sociedade. Lidamos diariamente com muitas injustiças sociais, principalmente com os menos favorecidos. Espero ser a voz dessas pessoas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul [Alems], atuando para garantir que sejam aprovadas leis e políticas públicas que levem mais dignidade ao cidadão”, disse Betinho.

O parlamentar também é palestrante motivacional e tem pautado o seu trabalho legislativo a frente da população menos favorecida. Em seu mandato sempre valorizou formadores de opinião da sociedade e figuras que fazem a diferença em prol do próximo sendo o pioneiro dentro da Casa de Leis na entrega de diplomas para figuras que se destacam na Capital.

Além disso, cabe lembrar que o trabalho motivacional de Betinho (Republicanos), que ocorre à parte do seu serviço como vereador, é gratuito. Com isso, presta serviços voluntários para empresas, escolas, universidades e igrejas.

É segundo-vice-presidente da Câmara Municipal, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e relator do orçamento de 2023 que prevê R$ 5,4 bilhões para custear despesas e investimentos do município.

Também é membro da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso e da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Já presidiu a Comissão de Obras e Serviços Públicos, foi vice-presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso, assim como foi membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal em outras ocasiões.

Em todo o tempo de atuação como parlamentar, até o primeiro semestre de 2022, destinou R$ 1,4 milhão em emendas para ONGs, entidades ligadas ao terceiro setor e casas de apoio, entre outras.

A trajetória política iniciou em 2010, embora somente em 2015 tenha se convertido em cargo político. Betinho está no seu segundo mandato e pela segunda vez tenta a cadeira na assembleia legislativa.