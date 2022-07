Com moto a partir de R$ 900, leilão da SAD/MS movimenta mercado

Pregão, que se encerra dia 3 de agosto, reúne 111 motocicletas entre 100 e 660 cilindradas.

Quem aposta em um transporte urbano rápido e econômico deve ficar de olho nas 111 motocicletas que a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul (SAD/MS) colocou à venda através de leilão já em andamento.

São veículos de 100 a 660 cilindradas com lances iniciais que variam entre R$ 900 (caso de uma Honda/C100 BIZ ES 2004/2004) e R$ 8,9 mil (caso de uma Yamaha/XT 660R 2016/2017).

O pregão se encerra no dia 3 de agosto às 14 horas (horário local). Os lances podem ser ofertados via Internet através do portal da leiloeira oficial (www.reginaaudeleiloes.com.br), após efetivação de cadastro.

O interessado em ver de perto as opções em motocicletas pode fazer inspeção visual junto ao Depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial/SUPAT/SAD, que fica na Rua Paracatu, lado ímpar e esquina com a Rua Jaboatão, s/n, Bairro Silvia Regina, Campo Grande, MS.

A visitação está aberta em dias úteis de 8 às 11 horas e de 13h30min às 16 horas até o dia 02 de agosto. Podem participar deste leilão as pessoas físicas e jurídicas que atenderem as exigências estabelecidas em edital (que pode ser conferido através do link).

A documentação exigida para pessoa física se resume à carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Das pessoas jurídicas serão solicitados o contrato social acompanhado da Certidão Simplificada atualizada, CNPJ/MF, Certidão Negativa do INSS e Certidão Negativa do FGTS atualizadas, Carteira de Identidade e CPF/MF do representante legal da Empresa e, no caso de representação, o instrumento público ou particular de procuração com delegações de poderes.

Mais informações e pedidos de orientações podem ser encaminhados com a equipe da leiloeira Regina Aude pelo fone (67) 4042-1555 ou via e-mail sac@reginaaudeleiloes.com.br.

Com informações da assessoria