Barbosinha recebe representantes do Detran do PR e de SP

O governador em exercício Barbosinha ( PP), passou sua primeira semana a frente do governo realizando agendas internas, enquanto o governador Eduardo Riedel ( PSDB), cumpre agenda nos Estados Unidos.

Na última quinta-feira (13), Barbosinha esteve em reunião com os diretores dos departamentos estaduais de trânsito de São Paulo e do Paraná, e do diretor-presidente do Detran de Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade.

Barbosinha reforçou a importância do trabalho integrado e a troca de informações entre os três estados vizinhos ele apresentou aos dirigentes os avanços rodoviários no Mato Grosso do Sul com a implantação do sistema free flow (“fluxo livre”), que consiste na desobstrução dos postos fiscais.

O governador explicou que a tecnologia permite a redução de filas nas rodovias, com menor tempo de permanência de caminhões e aumento da competitividade do modal rodoviário e melhores condições de trafegabilidade nas rodovias.

Ao explicar o sistema para os diretores, o governador disse que a ferramenta também pode contribuir com a segurança pública. “A transversalidade tem que estar presente, como observa o governador Riedel. É importante ressaltar os avanços que conseguimos no Estado, a troca de experiências, a dinâmica do nosso departamento de trânsito e a possibilidade de conectar com outros temas como, por exemplo, a segurança pública”, afirmou.

