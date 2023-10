Estadual sub-20 encerra a primeira fase com cinco jogos neste final de semana

A primeira fase do Campeonato Estadual sub-20 se encerra neste final de semana com cinco jogos. A rodada de grupos será toda no sábado (15), com Náutico x Seinter no estádio Olho do Furacão, no Jardim Los Angeles, região sul de Campo Grande, a partir das 10h.

Ás 15h, tem Dourados x Operário de Caarapó no estádio Douradão, em Dourados, e União ABC x Aquidauanense no Olho do Furacão, na Capital. No mesmo horário, o Operário enfrenta o Novo no estádio municipal de Terenos, e Comercial recebe o São Gabriel no estádio Candorzão, em Jaraguari.

Segundo informações do regulamento do campeonato, os dois melhores de cada grupo avançam para as fases finais e os dois melhores segundo colocados.

Confira abaixo a classificação atualizada do Estadual Sub-20

Grupo A

Operário de Caarapó – 6 pontos

Dourados – 4 pontos

Ivinhema – 4 pontos

Águia Negra – 0 ponto

Grupo B

Aquidauanense – 9 pontos

União ABC – 9 pontos

Santo Antônio – 6 pontos

Náutico – 0 ponto

Seinter – 0 ponto

Grupo C

São Gabriel – 9 pontos

Operário – 6 pontos

Comercial – 4 pontos

Novo – 2 pontos

Vitória – 1 ponto

