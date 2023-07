Caminhoneiro perde direção de veículo ao desviar de buracos na BR-267

Um caminhoneiro teve ferimentos na perna, na noite de ontem (13), após tombar o veículo em que conduzia ao desviar de buracos, na BR-267, em Porto Murtinho, a 439 anos de Campo Grande. Ele foi socorrido por equipes do Exército e encaminhado ao hospital, onde se encontra sob-cuidados médicos.

Conforme apurado pelo site Jardim MS News, o acidente aconteceu próximo à Serra de Porto Murtinho, quando o motorista perdeu a direção do caminhão, ao desviar de buracos na pista. A carga de soja que transportava, ficou espalhada na pista.

O motorista foi resgatado por ambulância do Exército que passava pelo local, sendo encaminhado ao hospital com ferimentos na perna.

Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

