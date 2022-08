Barbosinha é o vice entrevistado desta segunda-feira

O grupo do jornal O Estado MS nesta segunda-feira (22), encerra o ciclo de entrevista com os candidatos a vice -governadores com a entrevista de Barbosinha (PP), candidato a vice – governador de Eduardo Riedel (PSDB).

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube e facebook.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano que participarão desta corrida iniciada nesta última terça-feira (16), e abrirá espaço para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas.

Barbosinha

Advogado, pós-graduado em Processo Civil, mestre em Direito Constitucional pela UnB (Universidade de Brasília), foi convidado em 2007 para assumir a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). Por conta deste trabalho em 2012, foi eleito presidente da Aesbe (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento), sendo o primeiro sul-mato-grossense a presidir a instituição. Em 2014 foi eleito deputado estadual, em 2016 se licenciou a convite do Governador para assumir a SEJUSP. Retornou a assembleia e recebeu o convite para ser o vice de Eduardo Riedel.