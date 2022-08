Santos vence São Paulo em reestreia de Soteldo

O Santos venceu o São Paulo, por 1 a 0, na noite deste domingo (21). O Peixe contou com a reestreia de Soteldo que fez bela partida e desequilibrou para os donos da casa. Já o tricolor teve dificuldades defensivas e, no ataque, não teve uma noite inspirada.

O resultado pela 23ª rodada leva o Peixe à oitava posição, com 33 pontos, três atrás do Internacional, o sexto colocado. Já o Tricolor Paulista permanece com 29 pontos, no 12º lugar.

Às vésperas de abrir a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, Rogério Ceni tinha a disposição quase todo o time. Dessa forma, poderia poupar grande parte do time, entretanto colocou grande parte dos titulares em campo.

Pela parte santista, o destaque foi Soteldo. O ponta não deu descanso para os adversários. O camisa 10 parecia nunca ter deixado o Santos. A entrada dele aumentou – e muito – o potencial ofensivo do time. Aberto pela esquerda, deu muito trabalho para Marcos Guilherme e Rafinha, que tinham a responsabilidade de marcá-lo.

Como foi Santos x São Paulo

Aos 6′, Marcos Guilherme apareceu bem na entrada da área, mas em vez de chutar, optou pelo passe enfiado para Luciano, que mandou a bola para fora. Foi preciso a chance são-paulina para o Peixe acordar no jogo. Aos 9′, a primeira chance dos mandantes. Em contra-ataque rápido, Soteldo deu passe açucarado para Felipe Jonatan, que chutou nas mãos de Jandrei.

Ao longo do primeiro tempo o São Paulo teve dificuldades na criação. A falta de um meia que pise mais na área, como é o caso de Rodrigo Nestor, fez falta para o time de Ceni. No decorrer da primeira etapa o Peixe foi melhor.

Aos 31′, Marcos Leonardo disputou no corpo de Miranda, ganhou e tentou o chute, travado pelo experiente são-paulino. Na jogada seguinte, contudo, o camisa 22 se perdeu. Isso porque o 9 santista recebeu na entrada da área, encontrou Soteldo na esquerda, que cruzou na medida para Lucas Braga subir sozinho e desviar ao fundo das redes.

No segundo tempo o São Paulo melhorou. Rogério Ceni colocou Pablo Maia no lugar de Gabriel Neves e Reinaldo no de Wellington. O time passou a criar boas oportunidades. Aos 6′, o Tricolor apareceu no ataque. Novamente em chute de fora da área. Desta vez o autor foi Pablo Maia. Novamente João Paulo defendeu.

Aos 11′, mais Tricolor. Mais encorpado no jogo, os visitantes apareceram no ataque com Nikão. Ele tabelou com Igor Gomes e, de fora da área, bateu colocado. A passou próxima a trave.

A primeira chance concreta do Santos veio aos 12′. Em jogada de contra-ataque, Soteldo carregou em profundidade e encontrou Zanocelo, que bateu cruzado para a defesa de Jandrei.

Aos 24′, a melhor chance tricolor até então no jogo. Igor Gomes cruzou, Calleri desviou e a bola sobrou livre para Reinaldo chutar forte e exigir, de novo, boa defesa de João Paulo. No escanteio, o camisa 6 mandou na área, Patrick desviou de cabeça e Luciano, de dentro da pequena área, não conseguiu empurrar às redes.

No restante do jogo, o tricolor ensaiou uma pressão. Porém a boa disposição defensiva do Santos não permitiu uma progressão são-paulina.

Próximos compromissos

O Santos volta a jogar no próximo domingo 28, às 18hrs (Brasília), contra o Cuiabá. O clube é hoje 8º colocado do campeonato e busca se aproximar do G4.

Já o São Paulo tem encontro marcado com o Flamengo, na quarta-feira (24), pela Copa do Brasil. O clube, que disputa três campeonatos, coloca toda sua expectativa para as copas. O primeiro jogo é no Morumbi.

