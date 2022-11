Barbosinha comandará equipe de transição

O deputado estadual e vice-governador eleito Barbosinha (PSDB), será o coordenador da equipe de transição. Os nomes da transição, tanto da parte do atual governo quanto do próximo acontecerá próxima quinta-feira dia 17em entrevista coletiva a ser concedida pelo Governador eleito Eduardo Riedel.

A equipe que vai detalhar dados para o governador eleito Eduardo Riedel Eduardo será eminentemente técnica e trabalhará um patamar acima do que normalmente faz esse tipo de time. Ao invés de fazer o reconhecimento da situação do estado, os indicados por Riedel já avançariam nas sugestões de providências e alterações que devem marcar o início do governo.

A linha mais avançada decorre da intimidade que o eleito tem com a gestão estadual, onde todas as medidas e estratégias em execução já passaram pela sua mesa, ou sala de reunião. Como não necessidade de um trabalho de reconhecimento pois o futuro Governador tem conhecimento pleno do Governo Estadual nos últimos 8 anos as primeiras medidas nem precisam ser se basear em diagnósticos pois já são de conhecimento de Riedel.

Fontes ligadas ao futuro Governador também aditaram que a sua equipe será constituída por técnicos evitando ao máximo a indicação de políticos no exercício do mandato. O envio de uma reforma administrativa para ser aprovada pela Assembleia também não está descartado.

Alterações na proposta de Lei Orçamentária para 2023 também já estaria sendo negociada com a Mesa diretora da Assembleia Legislativa uma vez que os atuais parlamentares é deverão aprovar o orçamento para o primeiro ano do Governo Eduardo Riedel.

