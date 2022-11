Refis de Campo Grande tem Atendimento presencial

A partir desta quarta-feira (16) o Refis, passará a atender, de forma presencial, contribuintes com débitos tributários junto a Prefeitura de Campo Grande que desejarem entrar o Refis. Os contribuintes poderão negociar as dívidas com até 90% de descontos. O Refis abrange todos os tributos administrados pela Prefeitura como o ISS, ITBI, Taxas e Contribuições, mas principalmente o IPTU.

As cartas com os boletos já estão sendo enviadas aos contribuintes com débitos a partir de 9 de novembro. Serão enviadas aproximadamente 220 mil correspondências com os carnês e a estimativa é arrecadar cerca de R$ 40 milhões.

Até o dia 20 de dezembro, o contribuinte poderá aproveitar o programa que oferece até 90% de desconto nos juros e multas para regularizar débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

Para quem optar pelo pagamento à vista, o desconto será de 90%; já o parcelamento em até seis meses terá a remissão de até 70%. Para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto será de 40%.

Aqueles que preferirem realizar a negociação de forma online poderão aderir ao Refis pelo WhatsApp (67 98478-8873 ou 67 98471-0487), telefone (67 4042-1320) e e-mail, que vão funcionar das 7h30 às 18h.

