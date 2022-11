Dois incêndios mobilizaram os Bombeiros

Uma casa abandonada na Avenida Marechal Deodoro, no início do entroncamento com a Rua Brilhante, na Vila Bandeirante e outra na Avenida Doutor Nasri Siufi, no Jardim Leblon, foram destruídas por dois incêndios na tarde desta terça-feira (15) em Campo Grande.

O imóvel localizado na Avenida Marechal Deodoro havia muito lixo, o que pode ter favorecido o surgimento do incêndio e a propagação das chamas eu destruíram os cinco cômodos foi tomado pelo fogo que pode ser visto de longe, mas as causas ainda não identificadas.

No outro endereço, o morador deixou fogareiro aceso enquanto cozinhava e saiu da residência. Quando voltou, os bombeiros já apagavam as chamas que foram provocadas no local. Há cerca de seis meses, segundo ela, a mesma casa sofreu outro incêndio que já havia destruído parte expressiva da estrutura.

