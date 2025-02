Bancada Federal anuncia R$ 110 milhões para obras em Campo Grande com participação ativa do deputado Dagoberto

A Bancada Federal de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta segunda-feira (10), um investimento de R$ 110 milhões para obras estruturantes em Campo Grande. O deputado federal Dagoberto Nogueira participou da reunião com vereadores na Câmara Municipal, onde foram discutidas as prioridades para a destinação desses recursos.

O montante será utilizado para a construção de dois novos viadutos: um na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Parque e outro na Avenida Gury Marques com a Senador Mendes Canale, no ponto conhecido como rotatória da Coca-Cola. Parte dos recursos também será direcionada para a habitação, garantindo melhorias na infraestrutura da cidade.

Durante a reunião, também foi definido que os vereadores terão um papel mais ativo na fiscalização e na indicação de novas demandas, fortalecendo a articulação entre o Legislativo municipal e a Bancada Federal. Para Dagoberto, essa integração é essencial para garantir que os investimentos cheguem onde a população mais precisa.

“Nosso compromisso é buscar recursos para transformar a realidade de Campo Grande. Com esse trabalho conjunto, vamos garantir obras que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. A participação dos vereadores na definição das prioridades e na fiscalização é fundamental para que esses investimentos sejam aplicados com eficiência”, destacou o deputado.

O encontro contou com a presença da coordenadora da Bancada Federal, senadora Soraya Thronicke, do senador Nelsinho Trad, além dos deputados federais Beto Pereira, Camila Jara, Vander Loubet, Geraldo Resende e Luiz Ovando. A iniciativa reforça o compromisso da Bancada Federal em viabilizar projetos estruturantes para a capital sul-mato-grossense, garantindo mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população.