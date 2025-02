IFMS abre inscrições para cursos de graduação em diversas modalidades

Candidatos podem concorrer a vagas remanescentes do Sisu, além de transferência e reingresso

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para ingresso em cursos de graduação gratuitos por meio de dois editais. As oportunidades incluem vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de opções para portadores de diploma, transferência interna e externa e reingresso.

Vagas remanescentes do Sisu

O Edital nº 010/2025 tem o objetivo de preencher vagas ociosas do processo seletivo do Sisu. Os candidatos serão classificados com base na maior nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2015 e 2024.

As oportunidades são para cursos de tecnologia, bacharelado e licenciatura nos campi do IFMS em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. O resultado preliminar será divulgado em 22 de fevereiro, e o final, no dia 26 de fevereiro. Caso ainda restem vagas, uma nova etapa será aberta, exigindo apenas o ensino médio completo.

Transferências, reingresso e portadores de diploma

Já o Edital nº 011/2025 destina-se a quem deseja ingressar nos cursos de graduação do IFMS por meio das seguintes modalidades:

– Portador de diploma: para quem já concluiu um curso superior e deseja iniciar uma nova graduação.

– Reingresso: para estudantes do IFMS que querem retomar o curso e campus que abandonaram, desde que o afastamento tenha ocorrido há, no máximo, cinco anos e que o benefício do reingresso não tenha sido utilizado antes.

– Transferência externa: para acadêmicos de outras instituições, públicas ou privadas, que desejam ingressar no IFMS.

– Transferência interna: para estudantes do próprio IFMS que querem mudar de curso dentro do mesmo campus.

As inscrições para essa seleção podem ser feitas até 16 de fevereiro, também pela Página do Candidato da Central de Seleção. O processo seletivo será conduzido pelas coordenações dos cursos, que avaliarão a documentação dos candidatos e os classificarão conforme critérios específicos de cada modalidade.

O resultado preliminar será publicado no dia 24 de fevereiro, com o resultado final previsto para 28 de fevereiro.