Homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável é preso em Corumbá

Na tarde de hoje (10), um homem condenado identificado como G.C.C.A. (29 anos) foi preso pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em junho de 2019, no motel Paradise, localizado no município de Corumbá.

Os policias receberam a informação de que o autor estaria no interior de uma farmácia localizada na avenida Marquês de Pombal, Bairro Tiradentes. Após diligências, G.C.C.A. (29 anos) foi localizado e preso. Após a prisão, o condenado foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, em apoio a 1ª Delegacia de Corumbá.

