Azambuja apoia que presidente não precisa ser do ninho

A discussão pela presidência na Assembleia Legislativa está intensa e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), durante sua ida na sessão solene da última segunda (21), deu algumas indiretas a favor do deputado Gerson Claro que é um dos interessados a presidência e não é de seu partido.

“Democracia é isso, é a junção de forças e pensamentos. Já tivemos um mandato que o presidente da Casa não era do meu partido e tivemos uma excelente relação com a Assembleia. As matérias essenciais foram aprovadas. Não tem que ser necessariamente do PSDB”, reforçou Reinaldo.

O governador também deixou claro que a escolha da Mesa Diretora não vem dele e que os nomes são uam decisão interna da Casa.

O deputado Londres Machado também tem pleiteado a vaga, que ambos interessados são do PP, e agora a senadora Tereza Cristina (PP), tem tentado amenizar os ânimos.

O PSDB tem a maioria na Casa de Leis a a vaga do primeiro secretário deve permanecer no ninho com o deputado Paulo Corrêa (PSDB).

