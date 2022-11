Em MS, produção industrial teve estabilidade em mais de 60% das empresas em outubro

Em Mato Grosso do Sul, a atividade industrial apresentou recuo na passagem entre os meses de setembro e outubro, segundo avaliação feita pelos respondentes da Sondagem Industrial, do Radar Industrial Fiems. No mês de outubro, 63% das empresas industriais do Estado apontaram estabilidade ou aumento da produção, indicando um recuo de 10 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

Em relação à utilização da capacidade instalada, 66% dos empresários industriais disseram que ficou igual ou acima do usual para o mês, sinalizando queda de quatro pontos percentuais na comparação com a última pesquisa.

Já em relação à utilização média da capacidade total de produção encerrou o mês em 71%, sendo o menor patamar dos últimos quatro anos para o mês de outubro.

O levantamento ouviu entre os dias 1° e 10 do mês de novembro, 73 empresas ou 4,2% da amostra nacional, sendo 32 pequenas, 33 médias e 8 grandes dos seguintes segmentos – produtos alimentícios, produtos de metal, produtos de material plástico, produtos têxteis, confecção de artigos do vestuário e acessórios, e produtos de minerais não metálicos.

Também estão inclusos máquinas e equipamentos, produtos de borracha, extração de minérios não metálicos, bebidas, couros e artefatos de couro, produtos de madeira, biocombustíveis, químicos, atividades de apoio à extração de minerais, calçados e suas partes, produtos de limpeza, produtos farmoquímicos e farmacêuticos, metalurgia, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, fabricação de reboques e carrocerias e móveis.

