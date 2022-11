Após sofrerem golpe, vítimas tentam invadir empresa que oferecia carta de crédito contemplada

Oito pessoas foram conduzidas à sede da Decon (Delegacia Especializada do Consumidor) após tentarem invadir uma empresa que oferecia carta de crédito contemplada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Em depoimento eles relataram terem sido vítimas da empresa.

Conforme a Polícia Civil, as vítimas formaram um grupo em um aplicativo de mensagens e decidiram comparecer à empresa para cobrar explicações, contudo o grupo não conseguiu entrar, já que estavam bloqueados e com autorização de acesso negado pela empresa.

Uma das vítimas afirmou ter reunião no local e ao entrar liberou a passagem para outras vítimas, o que gerou um confronto e agressões mutuas. A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas e, por sua vez, acionou a Decon.

As oito pessoas, entre eles quatro mulheres e quatro homens foram conduzidas à delegacia e após serem ouvidos pela polícia foram liberados. Apenas a recepcionista da empresa não foi indiciada.

De acordo com a Decon, os criminosos atuavam em quatro núcleos, dois deles já tinham sido alvos de operações policiais. Ao todo mais de 50 pessoas foram vítimas do golpe e os prejuízos contabilizam mais de R$ 100 mil, uma das vítimas chegou a ter um prejuízo estimado em R$ 50 mil.

Após o ocorrido o Procon fechou a empresa pela segunda, contudo os líderes da Solucred, Ideal, Agilibanck não foram localizados.

Para evitar golpes, a Decon esclarece que não existe carta de crédito contemplada e autofinanciamento. O sistema de consórcio possui regras próprias; por isso, é recomendável que antes de fechar qualquer negócio a pessoa compareça a um dos órgãos de defesa do consumidor e se informe.

