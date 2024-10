Avião da FAB com brasileiros repatriados pousa em São Paulo

aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, às 10h25 deste domingo (6) com 229 brasileiros e 3 pets a bordo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá recepcionar o grupo.

A aeronave saiu neste sábado (5), às 13h18 (horário de Brasília), do Líbano e fez uma parada em Portugal para abastecimento. Depois, voltou a decolar às 23h56 de Lisboa rumo ao Brasil.

O voo faz parte da primeira fase da Operação Raízes do Cedro, do governo federal, de repatriação de brasileiros.

Estima-se que 20 mil brasileiros morem em território libanês. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) contabiliza cerca de 3 mil brasileiros que desejam deixar o país, em meio à escalada das operações militares das Forças Armadas de Israel.

Com informações da Agência Brasil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais