Junto do deputado e irmão Rinaldo, Rose garante que esse pleito foi o seu maior desafio

Rose Modesto, candidata à prefeitura de Campo Grande pelo União Brasil, foi a terceira na disputa a ir à urna na Capital. A ex-deputada federal, que estava acompanhada do irmão e deputado estadual Rinaldo Modesto, votou na Escola Municipal Danda Nunes, no bairro Santa Fé.

Após a votação, Rose garantiu que esse pleito foi o maior desafio da vida dela. “Foi o maior desafio da minha vida, contra três máquinas, então a gente sabia que seria uma eleição muito dura, muito difícil. O que eu não esperava é que fosse uma eleição tão pautada nas mentiras, nos fake news, mas em todo tempo eu tive muita fé em Deus”, disse a candidata.

A candidata, ao ser questionada sobre a possibilidade de um segundo turno, afirma estar muito otimista para que ganhe a disputa neste primeiro turno. “Existe chances matemáticas da gente decidir ela hoje e eu tenho muita expectativa, mas caso tenha o segundo turno, nós vamos continuar fazendo o que estamos realizando desde o início, um debate muito fortalecido com os eleitores, incluindo os eleitores que estavam com os outros candidatos e que eu vou buscar uma Campo Grande melhor e que seja melhor para todo mundo”, assegurou.

Sobre administrar a Capital de Mato Grosso do Sul, Rose revelou estar preparada para o cargo. “Estou feliz também em saber que estou pronta para esse desafio de cuidar de Campo Grande, preparada por todos os cargos que já ocupei e também por conta da minha história de vida”, argumentou.

Nas pesquisas, Rose quase sempre esteve à frente. Segundo ela, o apoio do começo até agora da população foi fundamental. “Fica claro que a máquina mais forte é a do povo, nós iniciamos as pesquisas e ainda ontem eu apareci liderando. Então estou bastante otimista, apresentei um plano de governo que foi construído com a cidade, começamos em março de 2024 a fazer essa caminhada e o nosso plano vem da população, das instituições, da sociedade civil”, finalizou.

Por Rafaela Alves

