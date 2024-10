Boulos vota acompanhado de Marta, esposa e filhas em escola na Zona Sul de São Paulo

Na manhã de hoje (06), por volta das 9h20, o candidato a Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) compareceu ao colégio eleitoral na região do Campo Limpo, Zona Sul da Capital, para votar.

Ele estava acompanhado da esposa, filhas e da vice Marta (PT).

De acordo com o site G1, o candidato foi recepcionado e ovacionado por vários apoiadores. Após votar, Boulos também falou aos jornalistas que a acusação de que ele usava cocaína, feita pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) é falsa e ressaltou que a Justiça Eleitoral já retirou a informação do ar.

