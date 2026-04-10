Audiência sobre privatização da saúde em Campo Grande é marcada por ‘discussão acalorada’

Foi realizada na Câmara Municipal, na manhã desta sexta-feira (10), a audiência pública sobre a privatização da Saúde de Campo Grande. A audiência foi marcada por discussões entre representantes do Poder Público e servidores.

Em resumo, conforme a Presidente do Sasems (Sindicato dos Assistentes Sociais), Monica Ilis, a categoria é totalmente contra a criação da chamada OSS (Organização Social de Saúde).

Para que a população entenda, o plano do Executivo Municipal é migrar o modelo de gestão dos CRSs (Centros Regionais de Saúde) para essas OSSs, privatizando assim duas unidades de atendimento 24 horas da Capital.

Do outro lado, o atual chefe da Pasta de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, acredita que o debate possa ajudar a explicar o projeto que, segundo o secretário, tem o intuito de “inovar e melhorar” para a população no geral.

Cerca de dez vereadores participam da audiência convocada pela Comissão de Saúde da Câmara.