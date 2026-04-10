Crescer é aprender a amar com verdade! Companhia Arte Boa Nova reinventa o clássico Pinóquio em uma montagem musical que combina humor, emoção e lições sobre escolhas, consciência e afetividade

Há mais de 100 anos o jornalista e escritor Carlo Collodi lançou uma obra que perpetua no imaginário de grande parte das pessoas: Pinóquio. Esculpido de uma árvore pelo artista e entalhador chamado Geppetto em uma aldeia italiana, Pinóquio surgiu como um boneco que sonhava em se tornar menino.

Em meio a suas aventuras, a obra ensina principalmente sobre o poder da verdade, tema que a Companhia Arte Boa Nova traz em sua nova adaptação, com estreia neste sábado (11), em Campo Grande.

O clássico foi popularizado pela Walt Disney em 1940, sendo a segunda animação do estúdio após ‘Branca de Neve’, tendo ganhado o Oscar de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original. Em 2022 houve uma nova versão do clássico para a Netflix, do diretor Gulhermo del Toro, que touxe para a história uma releitura sombria a distorcida, tradicional de seu método de direção.

Uma das principais caracteristicas da história é que, toda vez que o personagem conta uma mentira, seu nariz de madeira cresce, o que mostra que toda mentira poderá ter uma consequência.

Para os palcos de Campo Grande, a Cia Arte Boa Nova trará a jornada de Pinóquio onde as escolhas, consciência e afeto caminham juntos, sendo guiado em sua jornada pelo Grilo Falante e a Fada Azul. Na peça, desenvolvida para toda a família, Pinóquio descobrirá que errar faz parte de seu crescimento, e que as mentiras tem um preço a se pagar.

Com linguagem leve e envolvente, o espetáculo musical reúne palhaços, humor e

emoção para refletir sobre os limites entre fantasia e realidade, mostrando que o amor é a única verdade capaz de transformar e curar qualquer “nariz”.

Essa é a primeira peça de 2026 da companhia, que é conhecida por ter duas adaptações principais ao longo do ano, uma voltada para o público infantil e familiar e outra mais adulta.

Produção

O coordenador geral da Companhia Arte Boa Nova, Nelson Peixoto, destacou ao Jornal O Estado que a adaptação da obra é assinada pela escritora e dançarina sul-mato-grossense Jéssica Peixoto. Segundo ele, tanto o texto quanto a direção da montagem foram cuidadosamente pensados para reforçar valores éticos e morais entre crianças e adolescentes.

“O espetáculo aborda temas fundamentais como escolhas, que moldam nossos sucessos ou frustrações; consciência, que organiza nossa lucidez lógica e racional; e afetividade, que desenvolve empatia e abre caminhos para a construção de adultos produtivos, com qualidade de vida e prazer de viver”, explicou Peixoto.

Ele ressaltou ainda que, diante da complexidade do mundo atual, cada pessoa precisa descobrir seu valor e importância. “Temos a certeza de que crianças, jovens e adultos sairão do espetáculo compreendendo um pouco mais sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor”.

A Companhia Arte Boa Nova mantém uma atenção especial em suas montagens voltadas ao público infantojuvenil. Desde a elaboração do texto até a encenação, cada etapa é planejada para transmitir uma mensagem simples, porém carregada de valores culturais e éticos que dialogam tanto com crianças quanto com adultos.

“Analisamos a conjuntura literária e artística, bem como o objetivo global do autor original na sua contemporaneidade, após este processo, aplicamos essa mesma metodologia trazendo obra e objetivo primário para a complexidade de nossa atualidade com seus avanços científicos e tecnológicos, e como esses valores abstratos retratados pelo autor original-épico ainda são necessários e se ajustam ao universo pedagógico”, destaca.

Direção

O diretor Alexandre Meireles ressalta que a essência do espetáculo vai muito além da performance técnica. Para ele, o foco está em transmitir emoções verdadeiras e aproximar o público da narrativa, explorando as motivações e as conexões entre os personagens. A companhia busca fazer com que cada cena seja percebida como genuína, fortalecendo o vínculo entre ator e espectador.

“Mais importante do que interpretar bem é sentir a cena de verdade. Quando o ator acredita no que está passando, o público percebe como real e se conecta com a história. Essa sempre foi a nossa prioridade, e neste espetáculo não foi diferente”, conta para a reportagem.

Para a Companhia Arte Boa Nova, o teatro vai além da apresentação: é a entrega e transformação. Realizado de forma voluntária, cada espetáculo busca ressignificar a experiência artística, tornando o palco um espaço de encontro e pertencimento.

Em Campo Grande, onde o acesso à cultura ainda é limitado, a companhia acredita que o teatro forma público, desperta sensibilidade e provoca reflexões, mostrando que a arte pode tocar vidas de maneira profunda e imediata.

“Fazer teatro assim não é apenas entretenimento, é tocar, provocar e transformar. Quando alguém se vê em cena ou se sente representado, algo muda, mesmo que sem perceber. O teatro é vivo, real, e pode salvar vidas. Não é terapia, mas é terapêutico”, finaliza Alexandre.

Sob a coordenação geral de Nelson Peixoto e a direção de Alexandre Meireles, o espetáculo conta com a assistência de Pedro Oshiro e texto assinado por Jéssica Peixoto. A preparação do elenco, figurinos, coreografias, iluminação, sonoplastia e trilha sonora foram cuidadosamente planejadas por profissionais como Bruno Moser, Aline, Henrique e Mariana Casanobas, Robert Miranda e Marta Nogueira, garantindo qualidade artística e coesão em cada cena.

O elenco, composto por nomes como Caetano Jara, Isabela Lachi, João Oshiro e Luísa Portella, dá vida à montagem com energia e dedicação. Além da performance no palco, a produção conta com equipe de mídia social, fotografia, cenografia, maquiagem, preparação vocal e cerimonial, envolvendo profissionais como Isabela Lachi, João Oshiro, Caetano e Rozilene Jara, Isabella Lupion e Jonia Garcia.

Serviço: As apresentações ocorrerão no Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653, em Campo Grande (MS). Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente na Arquitecnica LTDA, situada na R. Dom Aquino, 431, ou pelo site oficial da companhia, https://www.arteboanova.com.br.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

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