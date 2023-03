Audiência pública vai debater relicitação da BR-163

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso Sul (ALEMS), irá audiência pública para debater a relicitação da rodovia BR-163 será realizada no próximo dia 21, às 9h . Esta informação poi transmitida pelopresidente do Parlamento Estadual deputado Gerson Claro (PP).

“Vamos suspender a sessão ordinária para realização da audiência pública. A Assembleia Legislativa irá contribuir com sugestões à Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT].Vamos envolver os parlamentares, municípios e o Governo do Estado”, destacou o presidente.

A ANTT realizará audiência pública para colher as contribuições para a concessão de 379,6 quilômetros da rodovia BR-163, a partir do entroncamento com a BR-262, em Campo Grande, até a divisa com o Estado de Mato Grosso, no fim da ponte Rio Correntes. A sessão pública vai ser realizada no dia 22 de março, presencialmente e por videoconferência.

O Parlamento Estadual já formalizou uma Comissão Representativa para apresentar as reivindicações à ANTT. Os deputados Junior Mochi (MDB), Roberto Hashioka (União), Pedro Kemp (PT) e Mara Caseiro (PSDB) fazem parte do grupo de trabalho. “A Assembleia e Governo do Estado estão sintonizados para apresentar as melhores propostas na audiência pública da ANTT. Muitos são os fatos que envolvem essa concessão e não vamos ficar de fora”, disse Mochi.

