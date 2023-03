Com arma de brinquedo e moto roubada, suspeito de roubo colide em traseira de caminhão

Motociclista de 24 anos foi socorrido em estado grave, após colidir na traseira de um caminhão de frete na tarde desta terça-feira (7), no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua Gaudilei Brun, do Jardim Centenario, em Campo Grande. Com ele, o Corpo de Bombeiros encontrou o simulacro de uma arma de fogo que foi entregue à Polícia Militar. Conforme a Polícia, o homem é suspeito de ter roubado a motocicleta que conduzia pouco antes do acidente.

Conforme o motorista do caminhão de frete, um Caminhão Volkswagen 690, ele estava finalizando sua última entrega e parou no retorno entre as ruas para seguir pela Rua Gaudilei Brun, quando sentiu a pancada no caminhão. “Só ouviu o impacto e senti uma pancada, quando olhei pelo retrovisor e vi o motociclista caído”, contou o motorista do caminhão. Já a moto, uma Honda Fan 160, que segundo registros policiais foi roubado no início da tarde de hoje, ficou bastante destruída.

Segundo o Tenente do Corpo de Bombeiros, Luan Nogueira, o motociclista sofreu um traumas na cabeça, no tórax e no abdômen. Devido ao impacto no tórax, ele respirava com dificuldade e precisou ser transportando usando o cilindro oxigênio. Ele foi encaminhado em estado grave para Santa Casa.

Poucos minutos após a retirada do motociclista, os policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar, que atenderam a ocorrência conseguiram localizar a proprietária da motocicleta que afirmou ter sido roubada no Bairro Campo Nobre. O hospitalizado foi preso em flagrante.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

