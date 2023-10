Audiência pública sobre TEA terá palestras de especialistas no tema na Assembleia

Médicos, psicólogo, fonoaudióloga, advogada e professores especialistas em TEA (Transtorno do Espectro Autista) vão compor a mesa de debate e palestras na audiência pública “Autismo, Inclusão e Direitos: Um Diálogo à Compreensão para Proteção”, marcada para esta segunda-feira (23), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a partir das 8h.

O debate, aberto ao público, foi proposto pelo deputado estadual Neno Razuk (PL) e contará com a presença do médico psiquiatra Wendel Dalprá, além do cardiologista Jorge Nabuth, que também é especialista em TEA e doenças raras.

Além deles também estará o psicólogo Marcus Fleury, que atua na área clínica e hospitalar, além de ser especializado no tema e falará sobre o autismo, conceitos e formação de equipes multidisciplinares. A mesa também será composta pela fonoaudióloga Ludmylla Pereira Carvalho Ribeiro, que é psicopedagoga especialista em inclusão e falará sobre o papel do fonoaudiólogo na inclusão escolar.

Já o professor Diogo de Freitas Marques, que é pedagogo especializado em educação especial e TEA, abordará as diferentes necessidades de aprendizado de alunos com autismo no ambiente escolar.

A advogada Jovenilda Bezerra Felix, especialista em direito à saúde e em direito das pessoas com deficiência, abre o diálogo sobre a proteção e legislação TEA e como garantir os direitos de autistas, familiares e tutores.

Na ocasião, também será lançada uma cartilha produzida por especialistas na área, com informações sobre os direitos das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outros temas, que serão distribuídas para a comunidade.

“A causa TEA é de grande importância e precisa de um debate mais amplo, tanto nos aspectos sobre informações dos direitos de pessoas com deficiência e seus familiares, quanto sobre a necessidade urgente de debater sobre diagnóstico precoce, sobre as terapias disponíveis e implantação de políticas públicas realmente eficazes e que permitam o acesso da pessoa com TEA ao tratamento e inclusão”, defende Neno Razuk.

Atuante em todos os assuntos pertinentes ao direito dos autistas, Neno Razuk fez questão de convidar especialistas na área de saúde, na área do direito e também familiares e pessoas com TEA para participarem do evento, assim como representantes das entidades que trabalham oferecendo atendimento, em Mato Grosso do Sul. “Fortalecemos a causa quando abrimos espaço para quem vive a realidade no dia a dia. São pessoas que têm experiência e vão explanar quais são os desafios para ter acesso ao tratamento, por exemplo, quais são os entraves e como podemos melhorar o cenário”, afirma.

Também vão participar entidades como a AMA (Associação dos Pais e Amigos dos Autistas) e a AAGD (Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados), além de palestras com especialistas como médicos, psicóloga, advogada e fonoaudióloga, num total de 4 horas de palestras com direito a certificado.

O objetivo da audiência é que se torne um evento anual. “Nossa intenção é falar sobre autismo de forma séria, mas didática e inclusiva, por isso convidamos a sociedade para participar. Familiares, professores, terapeutas, fonoaudiólogos e outros”, conclui Neno.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

