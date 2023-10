Jovem é morto a tiros durante confusão em bar

Léo Eduardo Caetano, de 21 anos, morreu na madrugada de hoje (21), após ser atingido a tiros, em um bar na Vila Copacabana, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para descobrir as causas do assassinato.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o jovem foi morto por volta das 2h. Segundo testemunhas, no local havia mais de 50 pessoas, quando todos ouviram sons de tiros. Os clientes correram, quando a vítima foi localizada caída no chão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas Léo Eduardo não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

A Polícia Civil e a pericia técnica estiveram no estabelecimento. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia do município. Até o momento o suspeito não foi localizado.

