Pagamento vai ser destinado para contas em atraso e ao comércio

Prefeituras de MS confirmam que recursos estão provisionados para benefício

Os municípios de Mato Grosso do Sul estão preparados para depositar o 13º na conta dos servidores. A equipe do jornal O Estado entrou em contato com alguns prefeitos do interior e todos alegam que o recurso já está reservado e não haverá problemas no cronograma. Cabe destacar que o prazo final para o depósito termina em dezembro.

Na última quinta-feira (19), a prefeita da Capital, Adriane Lopes, anunciou que a bonificação está garantida e o pagamento está previsto para acontecer em dezembro, para todos os servidores municipais. Contudo, a preparação também já começou a ser feita em outras cidades do interior do Estado, como Bodoquena e Ribas do Rio Pardo, que optaram por pagar o valor em duas parcelas, no entanto uma já foi efetuada no meio do ano, em julho, e outra metade será paga em dezembro.

“Parcelamos o pagamento do 13º em duas partes, a primeira já realizamos, foi em julho. A outra metade, cerca de R$ 5,5 milhões, será efeituada até dia 20 de dezembro. O recurso já está reservado para pagamento, conforme o cronograma, de forma pontual”, comentou o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo.

Outros municípios também estão prevendo o depósito até metade de dezembro e confirmam que o valor já está separado para os servidores. O prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, diz seguir o calendário do Programa E- -Social. “Temos o recurso provisionado. O pagamento será feito de acordo com as datas possíveis pelo Programa E-Social. A data estipulada é para o dia 20 de dezembro.”

Pelas ruas de Campo Grande, a população destaca que a espera do 13º é grande e que os valores já estão comprometidos, o planejamento do destino do valor é realizado durante o ano inteiro, muitos planejam viajar, juntar a família inteira e conhecer algum lugar novo, outros reservam para eventos futuros e alguns usam para sair do aperto por meio do pagamento de contas atrasadas, ou até mesmo dos temidos impostos do começo de ano.

Quem já está à espera do pagamento é a auxiliar administrativa Eliliane Paiva, 38. Ela comenta que o valor vai ajudar muito nesse final de ano. “Esse valor já está comprometido, tenho contas a pagar, então a minha prioridade é essa, no momento, vai ser um alívio. Quero tentar reservar um pouco do valor para viajar com a minha família em julho, planejando certinho, dá. Estou jogando para metade do ano que vem para conseguir juntar mais durante o próximo ano”, destacou.

Considerado como o melhor período para o comércio, Adelaido Vila, presidente da CDL- CG (Câmara de Dirigentes Lojistas) acredita que a expectativa maior está concentrada na utilização da segunda parcela, que os trabalhadores devem usar para comprar presentes de Natal, para amigos e familiares. “É a melhor época do ano, a expectativa é melhorar as vendas em relação ao ano passado. Sabemos que a primeira parcela do décimo terceiro será usada pela maioria da população para quitar suas dívidas, principalmente agora, com o Desenrola Brasil”, opinou.

Endividamento estável

Cabe destacar que em setembro, o número de endividamento das famílias mostrou estabilidade na Capital, segundo a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), que apontou que o número de famílias endividadas em Campo Grande foi de 58% no mês de setembro, ante os 57,4% de agosto. Cartão de crédito (65,4%), carnês (20,6%) e financiamento de casa (10,1%) lideraram entre os principais tipos de dívidas, segundo a pesquisa, que é realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

“Outras pesquisas, como a de ICF (Intenção de Consumo das Famílias), já apontavam uma tendência para compras diversas, entre elas, a de bens duráveis. Por isso, esse número não é tão preocupante”, diz a economista do IPF/MS (Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS), Regiane Dedé de Oliveira. “As famílias que dizem não ter condições de pagar são 41.079 em setembro, ante 43.598 em agosto, mostrando que várias ações, como as do ‘Desenrola Brasil’, por exemplo, que as reintroduz no crédito, estão dando resultado.”

Por – Inez Nazira

