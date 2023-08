Câmara deve receber projeto para que prefeitura cumpra o piso da enfermagem

Na segunda-feira (28) será enviado projeto de urgência para a Câmara de Vereadores, que deverá ser votado na terça-feira e assim se dará o cumprimento do piso da enfermagem será feito no dia 6 de setembro reajuste para a enfermagem. Vão receber os recursos os profissionais da Santa Casa, Hospital São Julião, Hospital do Pênfigo, Maternidade Cândido Mariano, nesses casos a enfermagem desses hospitais também terão direito a receber o piso salarial.

No total foram repassados R$ 11.809,486,00 pelo Ministério Saúde e deverão ser utilizados para pagamento dos profissionais da Rede Municipal de Saúde e dos estabelecimentos contratualizados.“Somente na nossa rede municipal são 1 .450 entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem que receberão esse recurso”, disse a prefeita.

De acordo com o que anunciou a prefeita o pagamento é retroativo aos meses de maio, junho, julho e agosto. Conforme determinou a Lei nº 14.434/2022, o Piso Nacional da Enfermagem estabelece os seguintes vencimentos: R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras.Conforme anunciado pelo Ministério da Saúde, o pagamento do exercício de 2023 terá nove parcelas (referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023).

Aqui o link com a cobertura da entrevista coletiva concedida pela prefeito Adriane Lopes.