Audiência Pública na Câmara debate a verticalização no Bairro Chácara Cachoeira

A Câmara Municipal de Campo Grande promove, na sexta-feira (16), uma Audiência Pública para debater a verticalização do Bairro Chácara Cachoeira. A discussão começa às 8 horas e pode ser acompanhada presencialmente ou pelas redes sociais, no Facebook e Youtube.

O debate foi proposto pelo vereador Prof. André Luis, presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, composta ainda pela vereadora Luiza Ribeiro (vice-presidente) e vereadores Tabosa, William Maksoud e Paulo Lands. Moradores da região, representantes de construtoras e de órgãos públicos ligados ao assunto foram convidados para participar da discussão.

A Audiência foi convocada diante do avanço de grandes construções de edifícios e os impactos causados ao meio ambiente. “Queremos chamar a atenção para a existência de pontos em Campo Grande com problemas sérios relacionados à questão ambiental, principalmente com novos pontos de alagamento”, afirmou o vereador Prof. André Luis.

Durante sessão ordinária, ele alertou sobre um dos locais críticos, na Avenida Ricardo Brandão, onde inundações têm sido frequentes na região em frente ao Comper Itanhangá. A impermeabilização de áreas e a Lei de Ocupação de Solo, sem contemplar adequadamente estudos técnicos, serão temas discutidos. A intenção é evitar que grandes obras agravem ainda mais problemas de alagamentos na cidade.

