Preço do gás de cozinha em Dourados chega a custar R$ 130

Conforme uma pesquisa sobre o preço do gás de cozinha, realizada pelo setor de fiscalização do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Dourados (Procon) divulgado nesta terça-feira (13), constatou uma redução de 0,45% no valor médio do produto em relação à última consulta, feita em março de 2023.

O menor preço encontrado no gás de cozinha botijão de 13 kg com entrega em domicílio foi de R$ 115 e o maior preço foi de R$ 130. A diferença entre o menor preço e o maior para entrega em domicílio é de 13,1%.

De acordo com o Procon, foram pesquisados 19 estabelecimentos na cidade de Dourados, sendo que destes nove estão praticando o preço de venda do gás de cozinha a R$ 115, outros sete estabelecimentos vendendo a R$ 120 e cinco vendendo ao valor de R$ 125.

O preço médio do gás praticado em Dourados, segundo esta pesquisa, é de R$ 119,54. Em março de 2023, o valor médio de venda do gás em Dourados era R$ 120,09, uma queda de 0,45%.

Mais informações, dúvidas ou reclamações ligue 151 ou 3411-7754.

Confira a pesquisa completa: