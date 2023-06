Veículos colidem de frente e duas pessoas morrem na MS-395

Duas pessoas morreram, na tarde de ontem (13), em uma colisão frontal entre veículos, na MS-395, próximo a Bataguassu, a 311 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Pedro Vanderlei Rosseto de 61, e Fernando Ferrari, de 32 anos.

O acidente aconteceu por volta das 13h, quando Uno, de cor branca, e um Prisma, de cor azul, se envolveram no acidente. Segundo apurado pelo site Cenário MS, Pedro viajava sozinho em seu veículo, modelo Fiat Uno, quando colidiu de frente contra um Prisma, de cor azul, conduzido por Fernando. O impacto foi tão forte que o idoso morreu na hora. Já o condutor do Prisma, foi encaminhado Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, falecendo durante o atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e foi necessário o uso de equipamento para desencarcerar as vítimas das ferragens.

Segundo testemunhas que passavam pelo local, relataram o site llocal que no momento do acidente, chovia bastante na região e a visibilidade estava comprometida por conta da neblina. Uma equipe da empresa Energisa passava pelo local no momento do acidente e auxiliaram no socorro às vítimas.

