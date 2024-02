Audiência pública na Assembleia Legislativa vai discutir reforma do Estádio Morenão

Uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vai discutir a retomada das atividades do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, localizado em Campo Grande. O estádio, inaugurado em março de 1971, está desde 2021 fechado para reforma, que emperrou devido à antiguidade da estrutura.

O debate deve reunir parlamentares, representantes do governo, sociedade e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), gestora do estádio. A audiência pública deverá acontecer no dia 29 de fevereiro, às 14h no Plenário Julio Maia.