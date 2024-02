Jovens da Portuguesa Sub-15 encerraram sua participação na MS CUP na noite de terça-feira (13/02), atingindo as semifinais desta importante competição estadual de base. O placar final foi de 1×0 para o Operário, que avançou para a próxima fase. A trajetória da Lusa foi marcada por cinco dias intensos de competição, com uma campanha impecável na fase inicial: três jogos, três vitórias e nenhum gol sofrido – 1×0 contra o TAAF, 2×0 contra o Comercial e 2×0 diante do PH Soccer.

Na emocionante partida das quartas de final, a Portuguesa avançou após vencer nos pênaltis contra o Aste Brasil. O técnico Paulinho expressou orgulho pela performance dos jogadores, mesmo com o resultado na semifinal. A esperança plantada na comunidade da Lusa, composta por pais, dirigentes e torcedores, reflete o potencial do time como futuro do futebol sul-mato-grossense.

Paulinho ressalta: “O gol na semifinal nos surpreendeu e não tivemos tempo de reverter o resultado. Mas os meninos foram brilhantes e jogaram muita bola. Estou orgulhoso”. A diretoria destaca o trabalho excepcional do treinador nas categorias de base, evidenciado pelo desempenho competitivo do Sub-15. O presidente Gilmar revela que um olheiro do Flamengo entrou em contato com três dos jovens talentos rubro-verdes para uma avaliação no Rio de Janeiro.

