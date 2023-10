Semana do Servidor na ALEMS promove capacitações e realização de exames

Em comemoração alusiva à Semana Estadual e Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza a Semana do Servidor no período de 23 a 27 de outubro.

Conforme a presidente da Escola do Legislativo, deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), as atividades direcionadas aos servidores do Parlamento foram pensadas de forma especial para proporcionar momentos de reflexão e conscientização, além da realização de exames e capacitação. “Durante a Semana do Servidor Público realizaremos diversas ações como forma de reconhecimento e valorização daqueles que têm o compromisso de servir a população. Palestras, workshops e exames gratuitos de mamografia e preventivo são algumas das realizações desta próxima semana. Aproveitando o espaço, parabenizo todos os servidores desta Casa de Leis pela dedicação e comprometimento com seu trabalho. É momento de celebrarmos os projetos bem-sucedidos e as inovações que tornaram nossos serviços mais eficientes e acessíveis”, reforçou a parlamentar.

As atividades iniciam na próxima segunda-feira (23), das 9h às 11h, com o workshop “Vida Próspera”, ministrado pelo psicólogo Luciano Coppini. A capacitação será na Sala de Multiuso da Escola do Legislativo, localizada no corredor B.

Na terça-feira (24), às 8h, também na Sala de Multiuso, mulheres que superaram o câncer de mama falarão sobre a importância do exame de prevenção da doença. Logo após serão disponibilizados às servidoras exames preventivos para o câncer de mama e câncer de colo do útero, em alusão ao mês Outubro Rosa, dedicado à integridade da saúde da mulher. A ação será realizada em conjunto com o ônibus da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), no estacionamento do Legislativo, nos períodos matutino e vespertino, das 8h às 11h e das 14h às 17h. As vagas são limitadas e as interessadas em fazer os exames devem preencher e entregar as fichas de inscrição na Escola do Legislativo.

“Cuidando do Servidor” é a ação que está programada para quarta-feira (25), na Sala de Multiuso, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Estão previstos treinamentos sobre o manuseio do aparelho Desfibrilador Automático Externo (DEA) para a equipe de segurança da ALEMS e disponibilização de aparelhos de massagens.

Em parceria com o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisalms), na quinta-feira (26) acontecerá a ação “Cuidando dos Servidores Aposentados”, na Sala de Multiuso da Escola do Legislativo, das 8h às 10h. Estão programadas atividades relacionadas ao visagismo óptico, bioimpedância, aula de yoga clássico e aparelhos de massagens. E para finalizar, na sexta-feira (27), das 9h às 11h, também na Sala de Multiuso, será realizado o “Aulão de Produção de Texto Oficial”, com o especialista em redação, professor Cadu. Os interessados devem procurar a Escola do Legislativo para fazer a inscrição da capacitação.

As ações realizadas pela Escola do Legislativo podem ser conferidas no site www.escoladolegislativo.al.ms.gov.br. Informações: 3389-6261

Com informações do Agência ALEMS.

