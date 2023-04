Audiência Pública debate os desafios da saúde mental na educação

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande promovem nesta segunda-feira (24), uma Audiência Pública para debater o tema: “Saúde Mental: um desafio na educação”.

O debate foi proposto pelo vereador e presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto, Prof. Juari. A Comissão é composta ainda pelos vereadores Valdir Gomes (vice), Beto Avelar, Ronilço Guerreiro e Prof. Riverton.

Para o vereador, debater o tema é extremamente necessário, principalmente após os casos recentes de violência em escolas do Brasil.

“Cuidar da saúde mental dos profissionais e dos estudantes é primordial para que possamos garantir uma educação de qualidade”, destacou Prof. Juari.

O debate sobre a saúde mental dos estudantes entrou em evidência após diversos ataques em escolas pelo Brasil. Dados do mapeamento da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) sobre casos de ataques em escolas por alunos ou ex-alunos, apontam que o primeiro episódio foi registrado em 2002. À época, um adolescente de 17 anos disparou contra duas colegas dentro da sala de aula de uma escola particular de Salvador.

O caso mais recente ocorreu no dia 11 de abril, um adolescente de 13 anos esfaqueou três colegas em uma instituição de ensino no município de Santa Tereza de Goiás (GO). Em Blumenau Santa Catarina um homem de 25 anos invadiu uma creche e assassinou quatro crianças.

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil interceptou um plano de ataque no IFMS de Coxim (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Na Capital, uma ameaça de massacre feito por meio de pichação, em um dos banheiros da escola estadual Blanche dos Santos Pereira, motivou a revista de todos os alunos.

A Audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal, e pode ser acompanhado presencialmente ou pela transmissão ao vivo pelas redes sociais pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

