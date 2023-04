Ruas de Campo Grande ganham novo colorido, durante florada das paineiras

Quem passa pela avenida Ricardo Brandão e por alguns outros pontos da cidade, desde o final do mês de março, pode notar que um colorido a mais tomou a paisagem, isso porque começou a época de florada das paineiras, que deixam o cenário como de filme.

Essas árvores costumam ser encontradas nas florestas do Brasil, nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal e também na Bolívia.

Como nesse ano as chuvas estiveram mais intensas desde o mês de janeiro, a florada começou um pouco antes. Aqui, na Capital, é possível encontrar, todos os anos, nas avenidas Ricardo Brandão e Ernesto Geisel um cenário florido, com diversos tons de cor de rosa.

A bióloga Débora Puerari explica que essas árvores são de clima tropical, mas também resistem a dias mais frios. “Sua floração costuma aparecer, com a árvore semi ou completamente despida de sua folhagem. As flores são bem pigmentadas e chamam muito a atenção de quem passa por uma delas. Essas árvores devem ser cultivadas em solos férteis, irrigados em intervalos regulares, sempre sob sol pleno”, disse.

As paineiras podem crescer e atingir até 20 metros de altura, com o tronco cinzento e esverdeado. O tronco tem capacidade de sintetizar clorofila, o que auxilia no crescimento, mesmo quando a árvore está despida de folhas.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

