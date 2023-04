Motociclista morre e quatro ficam feridos após colisão frontal

Eliandro Aparecido Lopes, de 40 anos, morreu na noite deste domingo, na rodovia MS-157,entre Itaporã e Maracaju. O homem pilotava uma moto modelo Hornet e colidiu com um carro modelo Citroen Aircross, onde estava um casal, a filha de oito anos de idade e a cunhada. Eles tiveram apenas ferimentos leves.

Devido à intensidade do choque entre os veículos, Eliandro foi parar dentro do carro e sua motocicleta foi completamente destruída.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente antes da chegada das equipes de resgate.

A Polícia Civil está investigando a dinâmica do acidente com vítima fatal ocorrido na zona rural do município de Itaporã por meio de uma equipe de perícia. A suspeita é que tenha ocorrido uma colisão frontal, após um dos veículos ter tentado a ultrapassagem.

