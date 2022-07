Audiência Pública debate a construção do Hospital Municipal em Campo Grande

Em Audiência Pública prevista para amanhã (4), vereadores de Campo Grande debatem a ampliação da rede de atendimento à saúde por meio da criação de um Hospital Público Municipal. O evento será realizado às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande.

A construção de um Hospital Municipal é debatida desde 2019, o projeto prevê 300 leitos, Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e Recuperação Pós-Anestesia (RPA). A obra está orçada em aproximadamente R$ 200 milhões.

Neste mês, vereadores usaram a tribuna diversas vezes para reivindicar a construção do Centro Hospitalar. Entre a justificativa para a obra está o crescimento acelerado da Capital, visto que Campo Grande conta com quase 1 milhão de habitantes, porém não tem hospital público que atenda à população.

Audiência Pública contará com a participação de representantes do Governo Estadual, Prefeitura Municipal, UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), especialistas em gestão pública, Comissão de Mobilidade Urbana, que é presidida pelo vereador Prof. André Luis (Rede) e composta por Ronilço Guerreiro (Podemos), Dr. Jamal (MDB), Dr. Loester (MDB) e Camila Jara (PT).

Com informações da repórter Beatriz Feldens.

